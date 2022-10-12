Canlı yayında mültecilere yapılan yardımlar, TikTok'un kasasına giriyor

Saatlerce canlı yayın yapan Suriyeli mültecilere yönelik yapılan araştırmada, ekipmanların ailelere TikTok aracıları ile sağlandığı, bağışların yüzde 70’ninin TikTok’un kasasına girdiği belirlendi.

TikTok, bu yılın başlarından itibaren Suriyeli mültecilerin kamplardan yaptıkları yardım yayınları ile doldu.

Bağış toplayan ailelere destek veren TikTok kullanıcılarının yanı sıra dolandırıcılık endişesi duyanlar da oldu.

BBC tarafından konu üzerine yapılan araştırma neticesinde, Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda devam eden bu eğilimin, ailelere canlı yayın için telefon ve ekipman sağlayan sözde TikTok aracıları tarafından yapıldığını tespit etti.

30 TikTok hesabı takip edildi

Beş ay boyunca BBC, Suriyeli mülteci kamplarından canlı yayın yapan 30 TikTok hesabını takip etti, onlardan bilgi almak için bir bilgisayar programı oluşturdu ve izleyicilerin genellikle her bir hesaba saatte bin dolara kadar dijital hediyeler bağışladığını ortaya koydu.

Aracılar, ajanslarla çalıştıklarını söyledi

Aracılar, Çin ve Orta Doğu'da TikTok hesaplarına erişim sağlayan ajanslarla çalıştıklarını söyledi.

BBC'ye göre bu ajanslar, TikTok'un canlı yayıncıları işe almaya ve kullanıcıları uygulamada daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeye yönelik küresel stratejisinin bir parçası.

‘Sömürücü dilencilik’

BBC, akışların saatte bin dolar (18 bin 500 TL) kadar kazandırdığını, ancak mültecilerin bunun sadece küçük bir kısmını aldığını tespit ederken TikTok, sömürücü dilenciliğe karşı derhal harekete geçeceğini söyledi.

Şirket, platformunda bu tür içeriğe izin verilmediğini ve dijital hediyelerden alınan komisyonun yüzde 70'in çok altında olduğunu söylese de kesin miktarı açıklamayı reddetti.

İngiliz sim kartlarını kullanıyorlar

TikTok algoritması, bir kullanıcının telefon numarasının coğrafi kökenine dayalı içerik öneriyor. Aracılar bu nedenle, İngiliz SIM kartlarını kullanmayı tercih ettiklerini, İngiltere'den gelen insanların en cömert hediyeciler olduğunu söyledi.

Her gün TikTok'ta canlı yayına çıkan, çadırlarının zemininde saatlerce oturup bildikleri birkaç İngilizce cümleyi tekrarlayan aileler arasında Mona Ali Al-Karim ve altı kızı da bulunuyor.

Kocası bir hava saldırısında öldürülen Mona, görme engelli kızı Sharifa'nın ameliyat parası için canlı yayınları kullanıyor. İstedikleri hediyeler sanal, ancak izleyicilere gerçek paraya mal oluyor ve uygulamadan nakit olarak çekilebiliyor.

Canlı yayın izleyicileri, içerik için içerik oluşturucuları ödüllendirmek veya bahşiş vermek için birkaç kuruşa mal olan dijital güllerden, yaklaşık 500 dolara mal olan sanal aslanlara kadar çeşitli hediyeler gönderiyor.

TikTok hediyelerin yaklaşık yüzde 70’ini alıyor

TikTok hediyelerden ne kadar aldığını söylemeyi reddederken, BBC paranın nereye gittiğini gözler önüne sermek için bir deney yaptı.

Suriye'deki bir muhabir, kamplarda yaşadığını söyleyerek TikTok'a bağlı ajanslardan biriyle temasa geçti. Londra'daki BBC personeli başka bir hesaptan 106 dolar değerinde TikTok hediyeler gönderirken, bir hesap aldı ve canlı yayına geçti.

Canlı akışın sonunda, Suriye test hesabının bakiyesi 33 dolardı.

TikTok, hediyelerin değerinin yüzde 69'unu almıştı.