Çarpıcı Wagner iddiası: ABD, Prigojin'in silahlı eylem planladığını öğrendi ABD basını, Wagner'in kurucusu Prigojin'in darbe girişimi planının Washington tarafından önceden öğrenildiğini yazdı. Silahlı ayaklanmayla ilgili endişe edilen iki noktaya dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Rus paralı güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in eyleminin ardından gözler Rusya'ya çevrildi.

Kremlin'e başkaldıran Prigojin, emrindeki unsurlardan başkent Moskova'ya ilerlemesini istedi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Prigojin'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerilimli günler yaşadığı biliniyor.

ABD basınından Washington Post gazetesi, Moskova'dan gelen "İsyan girişiminin sorumluları cezasını çekecek" açıklamasından sonra geri dönmek zorunda kalan Prigojin'in darbe girişimiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

'ABD haziran ortasında biliyordu' iddiası

"ABD casusları, haziran ortasında Prigojin'in Rusya'da silahlı eylem planladığını öğrendi" başlıklı haberde, böyle bir durumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve ülkedeki nükleer silahların akıbetinin merak konusu olduğuna dikkat çekildi.

İstihbarat topladılar

Haberde konunun ayrıntıları şu şekilde aktarıldı:

ABD casusları, haziran ortasında Wagner şefi Yevgeniy Prigojin'in Rus savunmasına karşı silahlı eylem planladığını işaret eden istihbarat topladı.

Yetkililere göre, Prigojin'in, Moskova'ya ilerleme planlarının öncesine kadar nasıl adımlar atacağı net değildi.

Ancak bir ABD'li yetkili, "Liderliğe (Rusya Devlet Başkanı Putin) bir şeyler olduğunu söyleyebilecek kadar yeterli sinyal vardı." dedi.

Yüksek endişe vardı: Putin, nükleer cephanelik...

Haberde, "Son iki hafta boyunca, ne olabileceğine dair 'yüksek endişe' vardı." ifadesi kullanılırken, bu durum şu ifadelerle paylaşıldı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için ne anlama gelebileceği bilinmiyordu. Birçok soru vardı.

Wagner'le sözleşme talimatı ayaklanmayı tetikledi

Ana endişenin, olası Rus iç savaşından kaynaklanabilecek istikrarsızlık etrafında yoğunlaştığı belirtilerek şöyle denildi: