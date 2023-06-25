Wagner'in geri adım atmasından sonra Rusya'da son durum Rostov'dan çekilen ve Moskova'ya ilerleyişi durdurmak zorunda kalan Wagner sonrası Rusya'da tansiyon nispeten düştü.

AA & Ensonhaber

Wagner, kurucusu Yevgeniy Prigojin öncülüğünde darbe girişiminde bulundu.

Rostov kentini ele geçiren paralı askerler ve askeri araçlar Rusya sokaklarında başkent Moskova'ya doğru ilerledi.

Wagner'in geri adımı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert uyarılarının ardından Prigojin geri adım atmak zorunda kaldı.

Sonrasında ise Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapatılmasına ve söz konusu ismin Belarus'a gitmesine karar verildi.

Böyle bir dönemde ağır silahlı Wagner unsurları Rostov'dan ayrılarak kamplara geri döndü.

Moskova'ya 200 kilometre kala durdular

Rusya Bölge Valisi Vasily Golubev, Wagner savaşçılarının Rostov'dan ayrıldığını doğruladı.

Prigojin, askerlerinin Moskova'nın 200 kilometre yakınındayken "kan dökülmesini önlemek için" böyle bir karar verdiğini dile getirdi.

Hayat normale dönüyor

Atılan geri adımın ardından Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi karargahı çevresindeki durumun sakinleştiği, trafiğin yeniden normale döndüğü kaydedildi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, durumun görece sakinleşmesinden sonra Rostov ve Krasnodar gibi noktalardaki otoyollarda uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

CNN: Rusya sakinleşti

ABD merkezli CNN International ise "İnsanlar daha sakin bir Rusya'ya uyandı." diye yazdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'ya doğru harekete geçen Wagner hakkında yasal işlem uygulanmayacağını ilan ederken, "Onların kahramanca eylemlerine her zaman saygı duyduk." ifadesini kullandı.

Kazakistan'da acil durum toplantısı

Bu arada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki Güvenlik Konseyi ile, Rusya'da yaşananlara ilişkin acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Ukrayna: Rusya'daki kaos bizim lehimize

Ukraynalı yetkililer, Rusya'daki kaosun Kiev'in avantajına olduğunu söylüyor. Ukrinform haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Düşman hatlarının gerisindeki herhangi bir kaos bizim çıkarımızadır." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de "Bugün dünya, Rusya'nın efendilerinin hiçbir şeyi kontrol etmediğini gördü. Tam bir kaos." dedi.

Kiev'den bu açıklamalar yapılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Prigojin'in eylemlerini "Rusya'ya darbe" olarak nitelendirdi.