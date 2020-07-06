Verandaya çarpan kadın havuza düştü. Tehlikeli anlar, anbean kaydedildi.

Havuza atlamak, bazen kötü sonuçlanabiliyor.

Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, bu durumun örneği yaşandı.

Havuzlu bir evde düzenlenen partide bir kadın ve bir erkek çatıdan suya atlamaya kalkıştı.

HAVUZA TEHLİKELİ ATLAYIŞ

Erkeğin girişimi başarılı olurken, kadın verandaya çarparak havuza düştü. Düşme anında kafası kıl payı betona çarpmaktan kurtulan kadın, ölümden döndü.

Çatıdan havuza atlarken talihsiz kaza ViDEO