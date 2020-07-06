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    Çatıdan havuza atlarken talihsiz kaza

    Verandaya çarpan kadın havuza düştü. Tehlikeli anlar, anbean kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 16:01
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    Çatıdan havuza atlarken talihsiz kaza #1

    Havuza atlamak, bazen kötü sonuçlanabiliyor.

    Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, bu durumun örneği yaşandı.

    Havuzlu bir evde düzenlenen partide bir kadın ve bir erkek çatıdan suya atlamaya kalkıştı.

    HAVUZA TEHLİKELİ ATLAYIŞ

    Erkeğin girişimi başarılı olurken, kadın verandaya çarparak havuza düştü. Düşme anında kafası kıl payı betona çarpmaktan kurtulan kadın, ölümden döndü.

    Çatıdan havuza atlarken talihsiz kaza ViDEO

    Çatıdan havuza atlarken talihsiz kaza #2

    Çatıdan havuza atlarken talihsiz kaza #3

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