Türkiye ile ABD arasında Libya yakınlaşması

Türkiye ile ABD arasında Libya yakınlaşması

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Amerikalılar, Rusların devre dışı kaldığı Libya'da Türkiye ile birlikte hareket etmek için masaya oturmak istiyor.

Doğu Akdeniz'de elini güçlendiren Türkiye, Libya'da darbeci Hafter'e karşı Serrac'ın yanında durarak bölgede dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete verdiği destek, Hafter'i destekleyenlerin tüm planlarını bozdu.

Libya'da durumun günden güne iyiye gitmesi üzerine Amerikalılar, Türkiye ile Libya konusunda yakınlaşmaya başladı.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu konuda birlikte çalışma yapılabileceği konusunda fikirlerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

TÜRKİYE İLE ABD, LİBYA'DA ORTAK ÇALIŞACAK

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki varlığını güçlendirmesiyle birlikte Rusya saf dışı kalmıştı.

Bilindiği üzere Rusya'nın aracı olmasıyla Libya'da barış müzakereleri denenmişti, ancak başarılı olunamamıştı.

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