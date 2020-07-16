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    Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmar Memmedyarov'a iş birliği ve dostluğu için teşekkür etti. İlham Aliyev, Dışişleri Bakanlığı'na atama yaptı.
    • AA
    • 16.07.2020 - 17:23
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    Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.

    Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirildi.

    "BAŞARISIZ OLDU"

    Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da Ermenistan sınırında çatışmalar başladığında ise yeterli faaliyet gösteremediğini belirtti.

    ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı Memmedyarov'u arayarak iş birliği ve dostluğu için kendisine teşekkür etti.

    DIŞİŞLERİ'NE YENİ İSİM ATANDI

    Aliyev, bugün Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

    Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü #1

    Ceyhun Bayramov

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