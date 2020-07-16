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- Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü
Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü
- AA
- 16.07.2020 - 17:23
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.
Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirildi.
"BAŞARISIZ OLDU"
Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da Ermenistan sınırında çatışmalar başladığında ise yeterli faaliyet gösteremediğini belirtti.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı Memmedyarov'u arayarak iş birliği ve dostluğu için kendisine teşekkür etti.
DIŞİŞLERİ'NE YENİ İSİM ATANDI
Aliyev, bugün Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Ceyhun Bayramov