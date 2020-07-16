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Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, görevden alınan Memmedyarov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmar Memmedyarov'a iş birliği ve dostluğu için teşekkür etti. İlham Aliyev, Dışişleri Bakanlığı'na atama yaptı.