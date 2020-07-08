Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü

Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü

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İki bakanın görüşmesinde; turizm, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU, İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Görüşmede iki bakan; serbest ticaret anlaşması, turizm, ikili ve bölgesel konuları ile koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu ve Raab, görüşme öncesi kameralar karşısına geçerek fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla bir araya geldi VİDEO