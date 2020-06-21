Çavuşoğlu'ndan İngiliz mevkidaşı Raab'a başsağlığı mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüşen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan saldırıdan üzüntüsünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenler için İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a başsağlığı dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü.

ÇAVUŞOĞLU, İNGİLİZ MEVKİDAŞINA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Görüşmede Çavuşoğlu, Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırı haberinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yaralıların acısını paylaştığını dile getirdi. Raab da taziye dileğini ileten Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında dün akşam düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör olayı ilan edildiği belirtilmişti.