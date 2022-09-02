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    Cebelitarık Boğazı'nda kaza geçiren geminin mazotu boşaltıldı

    Cebelitarık özerk yönetim hükümeti, Cebelitarık boğazında 29 Ağustos'ta kaza geçiren ve gövdesi yarılan "OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemideki mazotun tamamen boşaltıldığını duyurdu.
    • 02.09.2022 - 18:36
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    Cebelitarık Boğazı'nda kaza geçiren geminin mazotu boşaltıldı

    İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen kaza sonrasında gövdesi yarılan yük gemisindeki yakıt denize dökülmeye başladı.

    Denize sızıyordu

    "OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemiden denize sızan yakıt, Cebelitarık ve İspanya'nın güneyindeki Algericas Körfezi kıyılarında büyük bir deniz ve çevre kirliliği riski yarattı.

    Gemideki mazot tamamen boşaltıldı

    AA'da yer alan habere göre Cebelitarık özerk yönetim hükümeti, gövdesi yarılan "OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemideki mazotun tamamen boşaltıldığını duyurdu.

    Cebelitarık Boğazı nda kaza geçiren geminin mazotu boşaltıldı #1

    Yağ yüklü gemi, yakıt taşıyıcı gemiyle çarpışmıştı

    183 ton ağır yağlı yakıt, 250 ton dizel yakıt ve 27 ton kayganlaştırılmış yağ yüklü gemi, 29 Ağustos akşamı Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gitmek üzere yola çıkmış ve manevra yaptığı sırada bir yakıt taşıyıcı gemiyle çarpışmıştı.

    Kazanın ardından gemideki 24 kişilik mürettebat ve 6 müfettiş güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

    Cebelitarık Boğazı nda kaza geçiren geminin mazotu boşaltıldı #2

    Cebelitarık Boğazı nda kaza geçiren geminin mazotu boşaltıldı #3

    Cebelitarık Boğazı nda kaza geçiren geminin mazotu boşaltıldı #4

     


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