Çeçen lider Kadirov: Ukrayna'ya geniş bir operasyon başlatılmalı

Putin tarafından Çeçenistan'ın liderliğine getirilen Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı ve topyekün bir operasyonun başlatılması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda 5'inci güne girildi.

Tüm hızıyla süren çatışmalarda Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da, Rusya'ya destek amaçlı birliklerini Ukrayna'ya yolladı.

Kadirov, bu hamlesinin ardından şimdi de Ukrayna'nın tamamına yönelik kapsamlı bir operasyon yapılması çağrısında bulundu.

"UKRAYNA TOPRAKLARINDA GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON BAŞLATMA ZAMANI GELDİ"

Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Kadirov, "Somut bir karar verme ve Ukrayna topraklarında her yöne geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi. Ben teröristlere karşı birçok taktik ve strateji geliştirdim, çatışmalara bizzat katıldım. Benim anlayışıma göre Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz. " dedi.

"TÜM ORDU TOPYEKÜN SALDIRIYA GEÇMELİ"

Şehirlerin ve kasabaların "haydutlar ve Nazilerden" kurtarılması gerektiğini söyleyen Kadirov, gerekli olan şeyin tüm ordunun ve silahlı güçlerin koordineli bir şekilde topyekün saldırıya geçmesi olduğunu belirtti.

"PUTİN'İN GEREKLİ EMRİ VERMESİNİ İSTİYORUM"

Çeçen lider, müzakere etmeyi reddettikleri için taktiklerini değiştirmeleri gerektiğini ve bunun daha ikna edici olacağını ifade etti.

Kadirov "Ülkenin lideri ve Rus silahlı kuvvetlerinin başkumandanı Vladimir Putin'den tüm özel kuvvetlere Nazileri ve elbette Çeçenistan'da kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldüren teröristleri bitirmeleri için gerekli emri vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN LİDERLİĞE GETİRDİĞİ İSİM

Öte yandan Kadirov, yıllarca süren Rus-Çeçen çatışmalarının ardından Rusya tarafından liderliğe getirilmişti.

'Putin'in kuklası' olarak nitelendirilen Kadirov, Şeyh Şamil ile başlayıp Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'le devam eden Çeçenistan mücadelesini Rus yanlısı olarak satmasıyla biliniyor.