Çekya Başbakanı Petr Fiala'nın yemin töreninde cam bölmeli önlem

Cumhurbaşkanı Zeman, pozitif çıkan test sonucunun ardından yemin törenini kapalı cam bölmeden izledi.

Çekya'da yeni Başbakan Petr Fiala için yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ekimde yapılan seçimin galibi Spolu (Birlikte) İttifakı'nın adayı Fiala'yı ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirdi.

TÖRENİ CAM BÖLMEDEN TAKİP ETTİ

Prag'da bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve daha sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Zeman, Lany Sarayı'nda düzenlenen yemin törenini kapalı cam bölmeden takip etti.

Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala, yemin ettikten sonra resmen göreve başladı.

KORONA BELİRTİSİ YOK

Zeman, törenin ardından yaptığı açıklamada, koronavirüse ilişkin herhangi bir semptomunun bulunmadığını belirterek yeni koalisyon hükümetinin bakan adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER 13 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

Söz konusu görüşmelerin 13 Aralık'a kadar sürmesi öngörülürken, yeni kabinenin bu tarihten sonra görevi mevcut yönetimden devralması bekleniyor.

Yeni Başbakan Fiala da kısa süre zarfında istikrarlı ve güçlü bir yönetimin ülkede göreve başlayacağını kaydetti.

SEÇİMDEN SONRAKİ SÜREÇ

Ülkede 8-9 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimi, mevcut Başbakan ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis'e karşı muhalefetteki Spolu ittifakı, oyların yüzde 27,75'ni alarak birinci sırada tamamlamıştı.

Seçimin hemen ardından sağlık durumu ağırlaşan Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakımına yatırılmış, bu süre zarfında yeni hükümet kurulamamıştı.

46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Cumhurbaşkanı'na yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle cuma düzenlenmesi planlanan yemin töreni pazara ertelenmişti.