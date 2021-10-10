Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı

Milos Zeman’ın, Prag’daki askeri bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Prag Merkez Askeri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Zeman'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

BİRÇOK HASTALIĞI BULUNUYOR

Geçtiğimiz ay Zeman’ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak rahatsızlandığı belirtilmişti.

Zeman'ın Başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.