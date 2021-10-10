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    Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı

    Milos Zeman’ın, Prag’daki askeri bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 16:03
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    Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı

    Prag Merkez Askeri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

    Zeman'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

    BİRÇOK HASTALIĞI BULUNUYOR

    Geçtiğimiz ay Zeman’ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak rahatsızlandığı belirtilmişti.

    Zeman'ın Başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.

    Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı #1

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