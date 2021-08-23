Çekya: Savunma sanayii konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha, “Savunma sanayii konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez.” ifadelerini kullandı.

Çek basını İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi fuarına geniş yer ayırdı.

Haberde, ABD ve Türkiye arasında S-400 krizinden bahsedilirken, Çekya’nın Türkiye ile işbirliğine hazır olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Haberde, Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha’nın “Savunma sanayii konusunda Türkiye ile iş birliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez. Bizi AB ve Çek yasaları ilgilendirir. Eğer Türkiye’nin üreteceği kaliteli ürünlere ihtiyaç duyarsak fizibilite çalışmalarını başlatırız” ifadeleri yer aldı.

TÜRK İHA'LARINA BÜYÜK İLGİ VAR

Türk İHA’larına büyük ilgi olduğu ifade edilen haberde, İHA’ların özellikle Karabağ, Suriye ve Libya’da Türk ordusuna çok fayda sağladığı ve ilk NATO üyesi alıcısının ise Polonya olduğu belirtilerek, Arnavutluk ve Letonya’nın da resmi olarak ilgi gösterdiğinden bahsedildi.

"ÇEKYA ŞİRKETLERİ İLE HARİKA İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile röportaja da yer verilen haberde Demir ise, “Çekya şirketleri ile harika ilişkilerimiz var. Ortak teknoloji geliştirme, ortak proje ve yatırımlar konusunda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

"TÜRKİYE PAZARI İLE İLGİLİ İNCELEMELERE BAŞLADIK"

Çekya’nın jet ve füze motoru ile uçak ve helikopter havalandırma sistemleri üreten PBS yöneticisi Zdenek Pavlik ise, “Türkiye ve ABD arasındaki sorunları biliyoruz. Biz yüzde 100 Çek firması olarak işbirliğine hazırız. Zaten halihazırda Türkiye pazarı ile ilgili incelemelere başladık” dedi.