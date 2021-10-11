Çekya'da bir grup metroyu boyayarak, yolcularla kavga etti

Çekya'da bir grup metroyu boyayarak, yolcularla kavga etti

Prag'da bir grup, Rajska Zahrada İstasyonu'ndaki metroyu boyadı. Duruma sinirlenen insanların, saldırgan grupla tartışması bir müddet sonra kavgaya dönüştü.

Çekya'nın başkenti Prag'da ilginç anlar yaşandı.

Şehirde bulunan metronun B hattındaki Rajska Zahrada İstasyonu’na gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup önce perondaki metronun hareket etmesini engelledi ve ardından da sprey boyalarla vagonları boyadı.

Grup, vagonları boya ile düz bir şekilde boyadıktan sonra farklı bir renkteki boya ile de ne olduğu bilinmeyen farklı şekiller çizmeye başladı.

YOLCULAR VE SALDIRGANLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olaylar sırasında durakta bekleyen bazı insanlar olayı kameraya kayıt ederken, vagonlarda bekleyen yolculardan bazıları ise tepki göstermek için dışarı çıktı.

Yolcular ve saldırganlar arasında çıkan sözlü tartışma daha büyük bir tartışmaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine tekmelerle saldırdı.

"KAYIT YAPAN KİŞİLERİN, BİZLERLE PAYLAŞMALARINI İSTİYORUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan Prag Polis Sözcüsü Violeta Siristova, "Durumu haber alır almaz hemen devriyelerimizi bölgeye yönlendirdik fakat ekiplerimiz ulaştığında saldırganlar orada değildi. Araştırmalarımız devam ediyor. Olay sırasında kayıt yapan kişilerin polis merkezlerine gelip kayıtları bizlerle paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

Yaşanan hadisenin ardından sosyal medyada kullanıcılar bu saldırıyı seçim sonuçları ile bağdaştırmaya çalışsa da olayın neden gerçekleştirildiği henüz henüz gizliliğini koruyor..

Çekya'da bir grup metroyu boyayarak, yolcularla kavga etti VİDEO