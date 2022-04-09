Çekya'da Buça protestosu

Prag'daki Rus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler yere yatarak Ukrayna kasabasındaki ölümlere tepki gösterdi.

Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Buça'da saldırılar düzenledi.

Ukrayna ordusu, bölgede kontrolü yeniden ele alırken, Buça'da savaşın izleri tüyler ürpertti.

Buça'daki ölümler protesto edildi

Toplu mezarlıklardan çıkan cesetlerin sivillere ait olduğu tespit edildi ve sokaklarda da yine sivillerin cansız bedenlerine rastlandı.

Toplu sivil ölümleri dünyanın gündemine otururken, Çekya'nın başkenti Prag gösteriye sahne oldu.

Kendilerini yere bıraktılar

Göstericiler, Buça kasabasında sivillerin katledilmesine tepki göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak için toplandı.

Prag'daki Rus Büyükelçiliği önündeki gösteride bazı Çekyalılar yere yatarak, Buça'da yaşananlara tepkilerini dile getirdi.

Toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Kiev bölge polisi müdürü Andrey Nebitov, Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 cesedin sivillere ait olduğunu belirtmişti.

Rus ordusunun Buça’da düzenli olarak sivillere karşı ateş açtığını, kasabadaki sivillerin bir kısmının ağır silah atışlarında öldüğünü aktaran Nebitov, Rus güçleri tarafından katledilenler arasında yaşları 40 ila 60 arasında değişen kadın ve erkek sivillerin olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan adli tıp uzmanlarınca yapılan ilk belirlemelere göre, cesetlerin baş ve vücut kısımlarında kurşun yaraları tespit edildi.