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    Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar

    Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar

    Avrupa ülkelerinin Rusya ile yaşadığı enerji krizi sonrası Çekya'da, eğitim gören öğrencilere derste üşümemeleri için battaniye dağıtıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 15:41
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    24 Şubat'ta Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, dünyada enerji krizinin çıkmasına neden oldu.

    Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları sonrası, Ruslardan da vanaları kapatma hamlesi geldi.

    Hal böyle olunca Avrupa'da kış aylarının nasıl geçeceğine yönelik bir telaş başladı.

    Enerji tasarrufuna 'battaniyeli' çözüm

    Bu kapsamda çeşitli önlemler almaya çalışan Avrupa ülkelerinde, enerji tasarrufuna dair her gün uygulamalar devreye konuyor.

    Bu duruma son örnek Çekya'da meydana geldi.

    Orta Avrupa ülkesi Çekya’da hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü.

    Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar

    Öğrenciler derste üşüdü

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte geceleri 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, eğitim gören öğrencileri üşütmeye yetti.

    Yaşanan bu durum sonrası okul yönetimi, kalorifer yakmak yerine öğrencilere battaniye dağıttı.

    Kış boyunca kullanılacak battaniyelerin diğer okullarda da dağıtılacağı öğrenildi.

    Çekya da öğrencilere battaniye dağıttılar #1

    Avrupa ülkeleri okulları ısıtmamayı planlıyor

    Öte yandan doğalgaz krizi yaşayan Avrupa Birliği, geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaşmıştı.

    Çekya ve birçok Avrupa ülkesi, tasarruf amacıyla kışın okulları ısıtmamayı planlıyor.

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    Çekya da öğrencilere battaniye dağıttılar #3

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    Çekya da öğrencilere battaniye dağıttılar #5


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