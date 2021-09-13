Karlovy Vary bölgesindeki Sokolov kentinde bulunan bir evde yemek arayan köpek, mutfakta yangın çıkardı. Köpeğin yangın çıkardığı anlar, kameraya yansıdı.

Çekya’nın Karlovy Vary bölgesindeki Sokolov kentindeki bir evde, 8 Eylül Çarşamba günü bir köpek, sahipleri evde yokken mutfakta yemek aradı.

Ocağın üzerine tırmanan köpek, ocağın açılmasına sebep oldu. Ateşin yanmasıyla, ocağın çevresinde bulanan plastik kaplar yanmaya başladı.

Mutfaktan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeklere herhangi bir zarar gelmeden alevleri söndürdü.

Köpeğin yemek ararken yangına sebep olduğu anlar, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

“SIKI ÖNLEMLER ALINMALI”

Karlovy Vary İtfaiyesi Sözcüsü Martin Kasal yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kaydetti:

“Geldiğimizde sadece mutfak bölgesinde yayılan yangını kısa sürede söndürdük. Yangının sebebini araştırmaya başladığımızda ise evde kayıt halindeki kamerayı bulduk ve görüntüleri izleyince yangının sebebini anladık. Köpeklerin evde yalnız bırakılması durumunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle sıkı önlemler alınmalı.”





EVLERİN YÜZDE 41’İ EN AZ BİR KÖPEĞE SAHİP

Avrupa Evcil Hayvan Gıda Endüstrisi (FEDIAF) tarafından hazırlanan rapora göre, 2020 yılında Çekya’daki evlerin neredeyse yüzde 41'i en az bir köpeğe ev sahipliği yaptı.

Raporda bu rakamın Avrupa Birliği'ndeki (AB) en yüksek üçüncü rakam olduğu kaydedildi. Listede en üst sırayı, yüzde 42 ile Romanya ve Polonya paylaştı.

Tüm AB genelinde evlerin yüzde 25'i en az bir köpeğe sahipken, AB üye ülkeleri içinde en yüksek köpek nüfusunun ise 10,7 milyon ile Almanya’da bulunduğu belirtildi.

Çekya’da yemek arayan köpek, mutfakta yangın çıkardı VİDEO

