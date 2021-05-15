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    Çekya'dan İsrail'e 'bayraklı' destek

    Çekya'dan İsrail'e 'bayraklı' destek

    Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi.
    • AA
    • 15.05.2021 - 15:05
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    İsrail, Filistin'deki zulmüne bir yandan devam ederken, diğer yandan da uluslararası alanda destek görüyor.

    Dün Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti. Bugün de aynı destek Çekya'dan geldi.

    ÇEKYA'DAN FİLİSTİN ZULMÜNE AÇIK DESTEK

    Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağının indirilip yerine İsrail bayrağının çekilmesi talimatını verdi.

    Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.

    Çekya'dan İsrail'e 'bayraklı' destek VİDEO

    ÖNCE AVUSTURYA, SONRA AVRUPA BİRLİĞİ

    Öte yandan Avrupa'da dün ilk olarak Avusturya'dan İsrail'e destek gelmiş, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti.

    Avusturya'nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulunmuştu.

    Leyen, mesajında "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli." demişti.

    Çekya dan İsrail e bayraklı destek #1

    Çekya dan İsrail e bayraklı destek #2

    Çekya dan İsrail e bayraklı destek #3

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