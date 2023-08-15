Çekya'dan tepki çeken Atatürk heykeli kararı: Gerekçe 1915 Ermeni olayları Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin cumhuriyetin 100. yılı için 3 metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi, 1915’teki Ermeni olayları gerekçe gösterilerek reddedildi.

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Türkiye’de bir önceki yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus bir skandala imza attı.

Disney Plus, 29 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçti.

Ermeni lobisinin baskısı olduğu düşünülen hamleye tepkiler de art arda geldi.

Yaşanan bu skandalın ardından tepki çeken bir karar da Çekya tarafından alındı.

Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği, cumhuriyetin 100. yılı anısına 3 metrelik bir Atatürk heykeli dikmek istedi.

Büyükelçilik dikmek istedi: Çekya'dan skandal karar

Yer olarak ise büyükelçilik binasının karşısında yer alan Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan küçük bir park belirlendi.

Ancak büyükelçiliğin bu talebi reddedildi.

Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada, belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çekya Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini söyledi.

Birden fazla kriter deyip ağzındaki baklayı sonunda çıkardı

Prag 6. bölgesinin kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını öne sürdü.

Birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu belirten Lacina, ağzındaki baklayı sonunda çıkardı.

1915 olaylarına gönderme yaptı

Lacina, 1915 olaylarına gönderme yaparak heykel talebinin reddedilme nedenini ifşa etti.

Başkan yardımcısı, Çekya'nın 1915 Ermeni olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Jan Lacina, “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6. bölgesinde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik.” dedi.