Dolar
8.1878
1.2915%
Euro
9.6867
1.408%
Altın
1906.16
0.2108%
Borsa
1143.17
-0.1118%
G. Altın
501.53
1.4335%
Bitcoin
109654.01
3.4523%
EXEN Coin
10.81
-1.09%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Celal Harutyunyan'ın vurulma anı

    Celal Harutyunyan'ın vurulma anı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’ın yaralandığı o anları paylaştı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 16:24
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın da bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği o anların görüntülerini paylaştı.

    Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan’ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

    GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

    Celal Harutyunyan ın vurulma anı #1

    OPERASYONUN BİLANÇOSU

    Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.

    Celal Harutyunyan’ın konvoyunun vurulma anı

    Celal Harutyunyan ın vurulma anı #2

    Celal Harutyunyan ın vurulma anı #3

    Celal Harutyunyan ın vurulma anı #4

    Celal Harutyunyan ın vurulma anı #5

    Celal Harutyunyan görevden alındı

    Celal Harutyunyan ın vurulma anı #6

    Görüş Bildir