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    Çernobil faciasındaki santral müdürü Viktor Bryuhanov hayatını kaybetti

    Bir şehri hayalete çeviren nükleer santral patlamasının yaşandığı süreçte müdürlük yapan Viktor Bryuhanov, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 14.10.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 18:48
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    Çernobil faciasındaki santral müdürü Viktor Bryuhanov hayatını kaybetti

    26 Nisan 1986 yılında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama yaşandı.

    Meydana gelen dünyanın en büyük nükleer faciası, dünyanın birçok ülkesini etkiledi.

    Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar  ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

    SANTRAL MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Çernobil Nükleer Santrali faciasının yaşandığı dönemde santral müdürü olan Viktor Bryuhanov, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

    Santralin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Bryuhanov'un ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

    Çernobil faciasındaki santral müdürü Viktor Bryuhanov hayatını kaybetti #1

    85 YAŞINDA ÖLDÜ

    Açıklamada, Bryuhanov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Çernobil faciasındaki santral müdürü Viktor Bryuhanov hayatını kaybetti #2

    10 YIL TUTUKLU KALIP SERBEST BIRAKILDI

    1970-1986 döneminde santralin müdürlüğü görevini yapan Bryuhanov, facia sonrasında işten çıkarılmıştı. ​​​​​​​Bryuhanov, dönemin Sovyet yetkililerince 10 yıl hapisle cezalandırmış, cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.

    Çernobil faciasındaki santral müdürü Viktor Bryuhanov hayatını kaybetti #3

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