Çernobil faciasındaki santral müdürü Viktor Bryuhanov hayatını kaybetti

26 Nisan 1986 yılında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama yaşandı.

Meydana gelen dünyanın en büyük nükleer faciası, dünyanın birçok ülkesini etkiledi.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

SANTRAL MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çernobil Nükleer Santrali faciasının yaşandığı dönemde santral müdürü olan Viktor Bryuhanov, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Santralin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Bryuhanov'un ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

85 YAŞINDA ÖLDÜ

Açıklamada, Bryuhanov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

10 YIL TUTUKLU KALIP SERBEST BIRAKILDI

1970-1986 döneminde santralin müdürlüğü görevini yapan Bryuhanov, facia sonrasında işten çıkarılmıştı. ​​​​​​​Bryuhanov, dönemin Sovyet yetkililerince 10 yıl hapisle cezalandırmış, cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.