Cevad Zarif: ABD, savaş bahanesi için komplo kuruyor

İranlı bakan, Irak'tan aldıkları istihbarata ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin kendilerine saldırmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "muhtemel İran saldırısına karşı" ağır bombardıman uçaklarını bölgeye gönderen Washington yönetimini "savaş bahanesi için komplo kurmakla" suçladı.

"SAVAŞ BAHANESİ ÜRETMEK İÇİN..."

"Irak'tan gelen istihbarat, savaş bahanesi üretmek için komplo kurulduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Zarif, İran'ın savaş istemediğini ancak ülkenin güvenliğine ve hayati çıkarlarına yönelik tehditlere de açık bir şekilde ve doğrudan karşılık vereceğini kaydetti.

"TRUMP MİLYARLARCA DOLARI İSRAF EDİYOR"

Zarif, "Donald Trump ve suç ortakları, ABD'deki koronavirüs salgınıyla mücadele etmek yerine Orta Doğu'ya ağır bombardıman uçakları ve donanma filoları göndererek milyarlarca doları israf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN BOMBARDIMAN UÇAĞI HAMLESİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın birinci yılı yaklaşırken "muhtemel bir İran tehdidine karşı" 2 "B-52H" tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini duyurmuştu.