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    Cezayir, İtalya'ya doğalgaz tedarikini artıracak

    Cumhurbaşkanı Tebbun, "4 milyar dolar değerinde doğalgaz tedarik edeceğiz" dedi. Tebbun, Avrupa'ya güneş enerjisi ve elektrik sevkiyatından da söz etti.
    • 18.07.2022 - 18:00
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    Cezayir, İtalya'ya doğalgaz tedarikini artıracak

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Draghi'yi başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

    Cezayir-İtalya Ortak Yüksek Konseyi'nin dördüncü toplantısı sonrası Tebbun ile Draghi, ortak basın toplantısı düzenledi.

    İtalya'ya 4 milyar dolarlık doğalgaz sevkiyatı yapılacak

    Cumhurbaşkanı Tebbun, "Sonatrach, yarın ABD'nin Occidental Petroleum, İtalya'nın Eni ve Fransa'nın Total şirketleriyle çok önemli bir anlaşma imzalayacak. Bu anlaşma çerçevesinde Cezayir, İtalya'ya 4 milyar dolar değerinde doğalgaz tedarik edecek." dedi.

    Avrupa'ya güneş enerjisi tedariki önerisi

    Cezayir'in Avrupa'ya güneş enerjisi ve elektrik tedarik etme noktasında da İtalya'ya öneride bulunduğunu belirten Tebbun, yarın imzalanacak anlaşmaya ilişkin ise daha fazla detay vermedi.

    Afrika'da yaşanan gelişmeleri görüştüler

    Tebbun ayrıca, İtalya Başbakanı Draghi ile Libya halkının adil bir seçimle kendi geleceğini tesis etmesi noktasında fikir birliğine vardıklarını, Sahel bölgesi ile Mali'de yaşanan durumu görüştüklerini ve BM'nin Batı Sahra meselesindeki rolünü destekleme noktasında anlaştıklarını kaydetti.

    Cezayir, İtalya ya doğalgaz tedarikini artıracak #1

    Draghi, tahıl krizinin çözümünde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti

    AA'nın haberine göre, İtalya Başbakanı Draghi de Cezayir ile İtalya'nın barışın hakim olması için bölge ülkelerine yardım etme imkanına sahip olduğunu vurguladı.

    Draghi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tahıl krizine dikkati çekerek, "Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin himayesinde devam eden tahıl pazarlama krizine ilişkin müzakereler çok iyimser ve cesaret verici." dedi.

    Cezayir, İtalya ya doğalgaz tedarikini artıracak #2

    15 iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptı

    Öte yandan Cezayir ile İtalya arasındaki ortak konseyin dördüncü toplantısı, Draghi'nin ülkeye yaptığı bir günlük ziyaret kapsamında çeşitli sektörlerde 15 iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalanmasıyla sonuçlandı.

    Anlaşmalar arasında madencilik sektörü, ilaç endüstrisi, küçük ve gelişmekte olan işletmeler, inşaat ve bayındırlık işleri, endüstriyel alanda iş birliği, yenilenebilir enerjiler, yolsuzlukla mücadele, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve iş birliği için mutabakat zaptı yer alıyor.


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