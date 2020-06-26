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    Cezayir'in Çin'den aldığı 3 İHA da düştü

    Cezayir'in Çin'den aldığı 3 İHA da düştü

    Cezayir'in Çin'den aldığı gözlem amaçlı 3 insansız hava aracı düştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 05:35
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    Cezayir'in Çin'den aldığı 3 İHA da düştü #1

    Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği İHA'lar yurt dışında da büyük ilgi görerek alıcı bulurken, devasa Çin endüstrisinin eseri İHA'lar, satıldıkları Cezayir'de ardı ardına düşmeye başladı.

    CEZAYİR'DE DÜŞEN ÇİN MALI 3. İHA

    Cezayir'in Çin'den satın aldığı CH-4B model insansız hava araçlarından biri daha, ülkenin doğusundaki Üm el-Bevaki kentinde bulunan Bi'r er-Rok'a Hava Üssü'nün yakınlarında düşerken, Cezayir üçüncü Çin malı İHA'sını da kaybetti.

    Cezayir'in Çin'den aldığı 3 İHA da düştü #2

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