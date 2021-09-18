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    Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti

    Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın (84) yaşamını yitirdiği bildirildi.
    • AA
    • 18.09.2021 - 02:35
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    Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti

    Cezayir'de Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın vefat ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

    SAĞLIĞININ KÖTÜ OLMASINA RAĞMEN ÜLKEYİ YÖNETMEYE DEVAM ETTİ

    İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.

    Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.

    Cezayir in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti #1

    2019'DA GÖREVİ BIRAKTI

    Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

    Cezayir in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti #2

    Cezayir in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti #3

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