Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara öldü

Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo Guevara 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo Guevara, Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

"Derin üzüntüyle veda ediyoruz"

Küba Devlet Başkanı, "Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

1960'ların başında doğan Camilo, hayatını babasının mirasını korumak için Che Merkezi'ne adamıştı.