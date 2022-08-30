Petrol
99.27
-3.56%
Euro
18.1692
-0.05%
Dolar
18.1867
-0.04%
Altın
1.008
-0.70%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
363.700
-2.45%
BTXN Coin
4.15
-0.24%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara öldü

    Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo Guevara 60 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara öldü

    Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo Guevara, Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti.

    Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

    "Derin üzüntüyle veda ediyoruz"

    Küba Devlet Başkanı, "Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

    1960'ların başında doğan Camilo, hayatını babasının mirasını korumak için Che Merkezi'ne adamıştı.

    Camilo Guevara


    İlginizi Çekebilir

    Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan
    Magazin

    Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü
    Futbol

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü

    Görüş Bildir