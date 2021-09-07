CHP heyeti, Erbil'de temaslarda bulundu

Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, Türkmen Bakan Maruf ile görüştü. Görüşmede, Türkmenlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi üzerinde duruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelen CHP heyeti, son temasını Erbil'de gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

CHP HEYETİ ERBİL'DE

Irak temasları kapsamında ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisini ziyaret eden CHP heyetini, Türkmen Bakan Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal ve Türkmen parti yetkilileri karşıladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Salıcı, dün Kerkük'te ITC merkezini ziyaret ettiklerini, bugün de Erbil'de Bakan Maruf ve ITC yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

CHP heyeti Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü ViDEO

"TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZİN DAHA İYİ KOŞULLARDA YAŞAMALARI İÇİN..."

Salıcı, "Türkmen Cephesinin, Bölgesel Yönetim çerçevesi içinde kuzey Irak'ta illerdeki il başkanlarının da bulunduğu bir toplantı yaptık. Karşılıklı olarak burada Türkmen kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları için siyasette, ticari hayatta, ekonomik hayatta, buranın toplumsal barışının bir parçası olarak, burada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, diğer kesimlerle daha iyi koşullar altında, toplumsal huzuru, toplumsal barışı sağlayabilmeleri için gerekli görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.

"ÇOK MEMNUN OLDUK"

Türkmenlerin sorunlarını dile getirmeye, onların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamaya çalışacaklarını vurgulayan Salıcı, bu meseleyi bir siyasi parti meselesi olarak görmediklerini söyledi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Salıcı, "Karşılıklı olarak görüşlerimizi ilettik. Sayın Genel Başkanımızın selamını ilettik. Sayın Bakanımızın ve arkadaşların da Genel Başkanımıza selamını aldık. Çok memnun olduk. Verimli, güzel bir ziyaret gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"ZİYARET TÜRKMENLER İÇİN ÖNEMLİ"

Türkmen Bakan Maruf da görüşmede Irak ve IKBY'deki Türkmenlerin son durumunun ve Irak seçimlerine ilişkin çalışmaların konuşulduğunu aktardı.

Bölgeye yapılan ziyaretlerin önemine dikkati çeken Maruf, "Bizim için anavatanımızdan, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bu heyetlerin ziyaretleri Türkmenler için ve ilişkiler konusunda önemlidir." dedi.

CHP'NİN IRAK TEMASLARI

Maruf, Türkiye'nin her zaman Türkmenlere büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi.

CHP heyeti, Erbil'deki temasları kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Heyet, Kerkük ziyaretinde de ITC Başkanı Hasan Turan ile görüşmüştü.