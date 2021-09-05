Irak'ta IKBY Başkanı Barzani, CHP heyetini ağırladı. Heyet, Kılıçdaroğlu'nun selamlarını Barzani'ye iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SELAMINI İLETTİLER

IKBY Başbakanlığı'ndan CHP heyetinin Barzani ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "CHP Başkan Yardımcısı, partisinin Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını IKBY Başbakanı'na iletip, böylesi yüksek bir heyetle ilk defa IKBY'ye gelmekten de memnuniyetlerini dile getirdi." ifadesi yer aldı.

CHP heyeti, Mesrur Barzani ile görüştü ViDEO

ZİYARETİN AMACI

Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın, ziyaret amaçlarının Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve CHP'nin ortak öneme sahip konulardaki görüşünü ifade etmek olduğunu söylediği aktarıldı.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

IKBY Başbakanı Barzani'nin, Türkiye'nin önemli bir komşu ve bölgesel bir ülke olduğunu belirttiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin, her zaman zenginliğin bir sembolü olan çok uluslu, farklı etnik ve dinleri içinde barındıran ülke konumundaki Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını kaydetti."





İKİNCİ GÖRÜŞME MESUT BARZANİ İLE YAPILDI

CHP heyeti, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Salıcı başkanlığındaki parti heyetinin, Erbil ve Kerkük'e çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilmişti.