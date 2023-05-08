CHP'li Ünal Çeviköz: Kıbrıs Türklerinin içişlerine karışmayalım, Suriye'den çekilelim

CHP'den, dış politika konusunda düşündürücü açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, söz konusu demeçlerine benzer bir açıklama daha yaptı.
Batı'ya Türkiye mesajı verdi
İsviçre'de Almanca dilinde yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Çeviköz, "Türkiye'nin, yeniden Avrupa Birliği (AB) üyeliği için normal bir aday olarak görülmesini istiyoruz." dedi.
Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir Türkiye'nin Batı ile yakınlaşacağını söylediği belirtildi.
Kıbrıs ve Suriye konularında dikkat çeken ifadeler
Bunun için Kıbrıs adası ve Suriye politikalarında değişiklik sinyali veren Çeviköz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.
Çeviköz ayrıca, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini anlattı.
"Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı"
"Sorunlar ortadan kalkmış değil. Kıbrıs, tıpkı Ege'deki sınır gibi bir çekişme noktası olmaya devam ediyor." ifadesine karşılık, CHP'li Çeviköz'den şu şekilde yanıt geldi:
Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün adadaki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor.
Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir.
Suriye soruldu: Türk askeri varlığını sorgulayabiliriz
Ünal Çeviköz, "Esad, Türkiye'den askerlerini Suriye topraklarından çekmesini talep ediyor. Buna hazır mısınız?" sorusunu cevapladı:
Müzakere ön şartlarını kabul etmeyeceğiz. Ancak Suriye topraklarının artık Türkiye için bir tehdit oluşturmadığından ve sınır korumasının düzgün çalıştığından eminsek, o zaman askeri mevcudiyetten de bahsedebiliriz.