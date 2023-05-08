CHP'li Ünal Çeviköz: Kıbrıs Türklerinin içişlerine karışmayalım, Suriye'den çekilelim Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Çeviköz, "Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı" dedi. Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının da sorgulanabileceğini anlattı.

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CHP'den, dış politika konusunda düşündürücü açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, söz konusu demeçlerine benzer bir açıklama daha yaptı.

Batı'ya Türkiye mesajı verdi

İsviçre'de Almanca dilinde yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Çeviköz, "Türkiye'nin, yeniden Avrupa Birliği (AB) üyeliği için normal bir aday olarak görülmesini istiyoruz." dedi.

Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir Türkiye'nin Batı ile yakınlaşacağını söylediği belirtildi.

Kıbrıs ve Suriye konularında dikkat çeken ifadeler

Bunun için Kıbrıs adası ve Suriye politikalarında değişiklik sinyali veren Çeviköz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.

Çeviköz ayrıca, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini anlattı.

"Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı"

"Sorunlar ortadan kalkmış değil. Kıbrıs, tıpkı Ege'deki sınır gibi bir çekişme noktası olmaya devam ediyor." ifadesine karşılık, CHP'li Çeviköz'den şu şekilde yanıt geldi:

Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün adadaki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor.



Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir.

Suriye soruldu: Türk askeri varlığını sorgulayabiliriz

Ünal Çeviköz, "Esad, Türkiye'den askerlerini Suriye topraklarından çekmesini talep ediyor. Buna hazır mısınız?" sorusunu cevapladı: