Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ABD basınına verdiği röportajda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını belirtti.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Merakla beklenen seçimlere 60 gün gibi az bir süre kaldı.

Sürecin son düzlüğüne girilirken partilerden gelen söylemler de sertleşti.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ABD'ye konuştu

6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ABD merkezli bir dergiye konuştu.

TRT Haber'in aktardığına göre Çeviköz, 6'lı koalisyonun seçimi kazanması halinde Batı ile ilişkilerde izlenecek yol haritasını anlattı.

Demirtaş ve Kavala mesajı

Tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği tahliye kararına dikkati çeken Ünal Çeviköz, iki ismi de serbest bırakacaklarını söyledi.

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği engellenmeyecek"

6'lı koalisyonun AB ile üyelik müzakerelerini çözme ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.

Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini, "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.