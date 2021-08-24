CIA Direktörü Burns, Afganistan'da Taliban lideriyle görüştü

Tahliyelerin gerçekleştiği bir dönemde Burns'ün, Afganistan'da Taliban lideri Baradar ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD basını, CIA Direktörü William Burns'ün, Afganistan'da Taliban lideri Abdul Gani Baradar ile bir araya geldiğini yazdı.

Washington Post, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Burns'ün, Baradar ile pazartesi günü başkent Kabil'de görüştüğünü duyurdu.

TAHLİYE DÖNEMİNDE CIA İLE TALİBAN ARASINDA TEMAS

Görüşmenin, ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala gerçekleşmesi dikkat çekti. Başkan Joe Biden'ın, tarihin uzatılması konusunda diğer ülkeler tarafından baskı altında olduğu kaydediliyor.

ABD BASINI GÖRÜŞMEYİ PEŞ PEŞE DUYURDU

Bir CIA temsilcisi, konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi. Beyaz Saray'dan da yorum talebine yanıt verilmedi.

Ayrıca NBC News, bölgede bulunan kıdemli bir diplomat ve konuyla ilişkili başka bir kaynağa atıfta bulunarak, Burns ve Baradar'ın görüştüğünü belirtti. Benzer şekilde Fox News, söz konusu görüşmenin yapıldığına dair haberini isimsiz bir ABD yetkilisine dayandırarak izleyicilerine aktardı.

TALİBAN'IN AÇIKLAMASI

Biden geçen hafta, ABD birliklerinin Amerikalıların tahliyesi için 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalmaya devam edebileceğini söylemişti.

Taliban ise Batılı güçlerin ülkeden ayrılması için söz konusu tarihin uzatılmayacağını dile getirmişti.

Joe Biden: Afganistan'daki tahliye süreci devam ediyor ViDEO