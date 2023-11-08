CIA Direktörü Burns ile İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi görüştü ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştü. HaleVİ, Gazze'de ateşkes olmayacağıonı yineledi.

AA

İsrail'in Gazze'de katliamları sürerken, yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Gazze'de ateşkes olmayacak"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, günlük basın toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında bilgi verdi.

Gazze'de ateşkes olmayacağını ve saldırılarını sürdüreceklerini ifade eden Hagari, 7 Ekim'den bu yana bölgede 14 bin yerin vurulduğunu kaydetti.

CIA Direktörü ile görüştü

Hagari, ayrıca, İsrail'e gelen CIA Direktörü Burns'ün Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüştüğünü aktardı. İsrailli sözcü, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)