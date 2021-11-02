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- CIA Direktörü Burns, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü
CIA Direktörü Burns, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü
Burns, Rus yetkili Patruşev ile Moskova-Washington ilişkilerini masaya yatırdı.
- AA & Ensonhaber
- 02.11.2021 - 17:42
- Güncelleme : 02.11.2021 - 17:52
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'ya ziyaret düzenledi.
Burns, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.
GÜNDEM RUS-AMERİKAN İLİŞKİLERİ
Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Patruşev ile Burns’un Moskova’da görüştükleri belirtildi.
RUS BASININDAN "İLİŞKİLER GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR" YORUMU
Açıklamada, tarafların Rus-Amerikan ilişkilerini istişare ettikleri aktarılırken, görüşmenin içeriğine dair daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
Russia Today, görüşmenin iki ülke ilişkilerinin "giderek kötüleştiği" bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.
CIA Direktörü Burns, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü ViDEO