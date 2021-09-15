Euro
9.9672
0%
Dolar
8.4362
0.05%
Altın
489.18
-0.06%
Borsa
1.434
-0.27%
Bitcoin
398.226
4.25%
EXEN Coin
24.96
4.61%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    CİA: El-Kaide Afganistan'da tekrar güçlenebilir

    CİA Direktör Yardımcısı David Cohen, Afganistan'daki gelişmelerin ardından El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçlenebileceğini ve ABD'ye karşı potansiyel bir tehdit olduğunu söyledi.
    • AA
    • 15.09.2021 - 02:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CİA: El-Kaide Afganistan'da tekrar güçlenebilir

    ABD'nin dış istihbarat servisi olan, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CİA) Direktör Yardımcısı David Cohen, El-Kaide hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Başkent Washington'da düzenlenen 2021 İstihbarat Zirvesi'ne katılan Amerikan istihbarat kurumlarının yetkilileri, birkaç yıl içinde El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu.

    CİA: El-Kaide Afganistan da tekrar güçlenebilir #1

    EL-KAİDE'NİN POTANSİYEL TEHLİKE OLDUĞUNU BELİRTTİ

    Zirvede konuşan CIA Direktör Yardımcısı Cohen, "El-Kaide'nin Afganistan'a doğru bazı potansiyel hareketliliklerinin emarelerini şimdiden görmeye başladık. Şu anda çok erken ancak bu süreci yakından izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği öngörüsünü paylaşan Cohen, "Ne zaman El-Kaide veya hatta DEAŞ-H, ABD'yi tehdit edecek kapasiteye ulaşabilir? 1-2 yıllık zaman dilimi kulağa mümkün geliyor." yorumunu yaptı. Cohen ayrıca, Afganistan içindeki istihbarat kapasitelerinin önceki düzeyde olmadığını belirtti.

    CİA: El-Kaide Afganistan da tekrar güçlenebilir #2

    "ABD İÇİN BİR TEHDİT"

    Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier da El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde Afganistan'da hızlı bir şekilde gücünü artırıp sonrasında ABD anakarasını tehdit eder noktaya gelebileceğini savundu.

    ABD yönetimi 20 yıllık savaşın ardından 31 Ağustos'ta Afganistan'daki son askerini de geri çekmiş, ülkedeki Amerikalılar ile ABD'ye destek olan çok sayıda Afgan'ı tahliye etmişti.

    ABD istihbaratı ise Afgan yönetiminin hızlı bir şekilde çökmesini öngörememesi nedeniyle Washington'da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir