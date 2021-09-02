CIA eski çalışanı, aldatmaca dediği koronavirüsten öldü

Eski CIA görevlisi Robert David Steele, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekerek 'aldatmaca' olduğunu iddia etmişti.Yakın zamanda koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Kısa süre önce koronavirüs salgınının 'aldatmaca' olduğunu ileri sürerek aşı olmayacağını söyleyen ve komplo teorileri hareketi QAnon'u destekleyen eski CIA görevlisi Robert David Steele, 17 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"AŞI YAPTIRMAYACAĞIM"

Koronavirüs'e yakalandığını kişisel bloğunda "Bugün 'COVID' dedikleri şey için testim pozitif çıktı. Buna rağmen aşı yaptırmayacağım, ancak sonuç şu ki ciğerlerim çalışmıyor" ifadeleriyle duyuran Steele, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

"KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ"

Hastanede solunum cihazına bağlı görüntüsünü nota da ekleyen Steele, kısa süre içinde koronavirüse yenik düştü.

Steele'in aynı zamanda tanınmış bir komplo teorisyeni olan arkadaşı Mark Tassi, bir Instagram videosu ile Steele'in ölümünü doğruladı.

ÖLÜMÜNÜN ŞÜPHELİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Tassi, Steel'in virüs nedeni ile değil, tedavi süresinde kullanılan antiviral ilaçlar veya solunum cihazından kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini öne sürdü ve ölümün 'şüpheli' olduğunu savundu.



