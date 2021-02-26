CIJA Başkanı Stephen Rapp: Esad rejiminin suçları, Nazileri geçti

Suriye’de yaşanan iç savaş boyunca Esad rejimi tarafından işlenen suçların, Miloseviç ve Nazilerden daha fazla delile sahip olduğu açıklandı.

Suriye iç savaşı 11 yıldır devam ediyor…

2015'te ABD'nin savaş suçlarından sorumlu özel temsilciliğini yapan Uluslararası Adalet ve Hesap Verebilirlik Komisyonu (CIJA) Başkanı Stephen Rapp, Esad rejiminin işlediği suçlara yönelik açıklamalar yaptı.

Rapp, rejimin suçlarını kanıtlayacak 900 bine yakın belge ve fotoğrafa sahip olunduğunu açıkladı.

DAHA FAZLA DELİLE SAHİP

Ayrıca Rapp, belgelerde Esad’ın isminin yazılı olduğunu ve suçların onun organize ettiğini ifade etti. Esad’a yönelik suçların, Yugoslavya’daki Miloseviç ve Nazilerden daha fazla delile sahip olduğunu ifade etti.

"NAZİLER YAPMADI"

Esad’ın Nazilerden daha da ileri gittiğini belirten Rapp, “Naziler, kurbanlarının her birinin kimlik bilgileriyle ayrı ayrı fotoğraflarını çekmedi." sözlerini kullandı.

FBI İNCELEDİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da söz konusu fotoğrafları inceleyerek, gerçek insan ve olayları temsil ettiğini doğruladı.

"NEREDEYSE KAZANDI"

Rapp, Esad’ın savaşı neredeyse kazanmak üzere olduğunu, uygulanan yaptırımlara rağmen tüm savaş suçlularının Suriye’nin güney bölümünde güvende olacağını ifade etti.

"RUSYA VE ÇİN VETO ETTİ"

Bileşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmeye çalışılırken kararın Rusya ve Çin tarafından veto edildiğini hatırlatan Rapp, bu suçların cezasız kalması durumunda gelecek için kötü bir örnek olacağını vurguladı.

Geleceğin geçmişten daha kötü bir hal alabileceği uyarısında bulundu.

CESET FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Eskiden Suriye rejimine bağlı askeri fotoğrafçı olarak çalışan Caesar kod adlı bir şahsın ifadesine göre, 2011’de rejim tarafından gizli hapishanelerde bulunan öldürülen kişilerin morglardaki cesetlerinin çekimlerinin yapılması emredildi.

"GÖZLERİ OYULMUŞ CESETLER GÖRDÜM"

Aylarca eziyet gören cesetlerin fotoğraflarını çeken eski görevli, şu sözleri kaydetti:

"İskelete dönmüş, çoğunun gözleri oyulmuş, elektriğe verilmiş cesetler gördüm. Olay yerinde bıçaklar ve onları dövmek için kullanılan büyük kablolar ve kayışlar vardı.”





Morglarda yer kalmayınca 2013 senesinde gelen tüm cesetlerin askeri hastane otoparkına gömüldüğünü ifade eden eski görevli, "Fotoğraf çekerken, hükümetin bunu kendi halkına nasıl yapabildiğini sorguluyordum." dedi.

"AİLEMİ TEHLİKEYE ATTIM"

Çektiği fotoğrafları arkadaşı Sami’nin bilgisayarında yedekleyen Caesar, "Esad rejiminin bu diktatörlüğünün gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek ve ifşa etmek için hayatımı ve ailemin hayatını riske attım." diye konuştu.

CESETLERE NUMARA VERİLDİ

Fotoğrafların yedeklenerek dünyaya duyurulmasında yardımı olan Sami, "Cesetlerin farklı yerlerine yazılmış üç rakam bulunuyordu." dedi.

İlk numaranın toplam tutuklu sayısı olduğunu, ikincisinin ise işkenceci istihbarat şubesini temsil ettiğini, üçüncü numaranın ise toplam ceset sayısı olduğunu vurguladı.