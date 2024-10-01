Çin, 10 bin drone'lu gösteri ile rekor kırdı Çin’deki Shenzhen Bay Park’ta 10 bin 197 drone'la gerçekleştirilen gösteri, iki Guinness Dünya Rekoru kırdı.

İHA

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Bay Park’ta 10 bin 197 drone'la gerçekleştirilen gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bugün Çin’de kutlanan Ulusal Gün kutlamaları öncesinde 26 Eylül’de gerçekleştirilen gösteriyle iki kez Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

DRONE'LARLA YAPILAN EN BÜYÜK GÖSTERİ

Binlerce kişinin izlediği gösteri ile “Tek bir bilgisayardan aynı anda havalanan en fazla insansız hava aracı” ve “drone'larla yapılan en büyük gösteri” rekorları kırıldı.

Bir hafta önce başlayan kutlamaların bir parçası olarak gerçekleştirilen gösteride, kentin simgesi haline gelen unsurlar drone'larla gökyüzünü aydınlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)