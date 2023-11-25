Çin, 5 AB ülkesinin vatandaşlarına vizesiz giriş izni verecek Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya geçici tedbirden yararlanacak. Fransa ve Almanya, kararı memnuniyetle karşıladı.

ensonhaber.com

Çin hükümeti, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ve Malezya vatandaşlarının belirli bir süre için vizesiz seyahat edebileceğini duyurdu.

Asya ülkesi, sıkı koronavirüs tedbirlerinin ardından turizm sektörünü canlandırmak için son aylarda adımlar atıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Fransız, Alman, İtalyan, Hollandalı, İspanyol ve Malezya vatandaşlarının 1 Aralık'tan itibaren bir yıl boyunca ülkeye gelebileceklerini söyledi.

Sözcü Mao, "Çin, deneme amaçlı olarak daha fazla ülkeye tek taraflı vizesiz politika uygulamaya karar verdi." dedi.

Listedeki 5 AB ülkesi

Mao, "Bu politika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya olmak üzere 6 ülkeden normal pasaport sahibi yolculara vizesiz uygulamanın genişletilmesini içeriyor." ifadesini kullandı.

Adı geçen ülkelerden vatandaşların iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı olarak 15 günden fazla kalamayacaklarına dikkat çekildi.

Fransa: Mükemmel bir haber

Pekin'de bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, kararı memnuniyetle karşıladı:

Ziyaretim sırasında mevkidaşım Vang Yi tarafından mükemmel bir haber açıklandı!

Almanya: Tüm AB ülkeleri için uygulayacaklarını umuyoruz

Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, kararın birçok Alman vatandaşının Çin'e seyahatini benzeri görülmemiş ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.

Flor, "Çin hükümetinin, bu tedbiri tüm AB üyesi ülkeler için uygulayacağını umuyoruz." dedi.

Alman elçi, bu adımın, vatandaşların hareketliliğinde önemli bir gelişme olacağını ve Çin ile AB arasında daha "derin" kişisel, kültürel ve ekonomik ilişkilere imkan tanıyacağını sözlerine ekledi.

54 ülkeye genişlettiler

Bu ay Çin, vizesiz geçiş politikasını Norveç vatandaşlarını da kapsayacak şekilde 54 ülkeye genişletti.

Ağustos ayında, gelen yolcular için koronavirüs testi zorunluluğunu kaldırdılar. Temmuz ayında Singapur ve Brunei vatandaşları için 15 günlük vizesiz girişi yeniden başlattılar.

Çin havacılık otoritesi, kasımdan marta kadar haftalık 16 bin 680 uçuş beklediklerini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, yolculu uçuşların dört yıl önceki toplamın yüzde 71'ine ulaşması bekleniyor.