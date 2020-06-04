Çin, ABD'nin tepkisinin ardından uçuş yasağını gevşetiyor

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Pekin, Washington'ın misilleme tehdidi sonrası 8 Haziran tarihini işaret etti.

Çin, ABD'nin misilleme tehdidi üzerine yabancı havayolu şirketlerinin Çin'e uçuşlarına koyduğu sınırlamaları gevşeteceğini açıkladı.

Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC), koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında yabancı havayollarının Çin'e yaptığı uçuşları yasaklamıştı.

ABD'DEN MİSİLLEME TEHDİDİ

Washington, ABD'li şirketlerin uçuşları yeniden başlatmasına izin verilmemesi halinde Çinli şirketlerin ABD'ye uçuşlarını bu ay ortasında engellemeyi değerlendiriyor.

CAAC, şu anda yasaklı yabancı havayolu şirketlerinin 8 Haziran'dan sonra diledikleri bir kente haftada bir uçuş başlatabileceğini açıkladı.