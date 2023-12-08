Çin balonu, Tayvan yakınlarında görüldü Tayvan yakınları, Çin'in askeri hareketliliğine sahne oldu. Balonun yanı sıra Tayvan'ın hava savunma bölgesinde son 24 saat içinde 12 savaş uçağı tespit edildi.

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Bir süre önce ABD üzerindeyken tespit edilerek düşürülen Çin balonu, bu kez Tayvan yakınlarında ortaya çıktı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin balonunun Tayvan Boğazı orta hattını geçtiğini söyledi.

Gelişme, Tayvan'da devlet başkanlığı seçimlerine yaklaşık bir ay kala yaşandı.

Tayvan: Ölçüm balonu

Tayvan makamları, balonu önce "gözetleme balonu" olarak tanımladı. Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ise daha sonra yaptığı açıklamada, "İlk görüşümüz, bunun ölçüm yapan bir balon olduğu yönünde." dedi.

Balonun, atmosferik ölçüm ekipmanlarını yüksek irtifalara taşıyan meteoroloji balonu olduğu bildirildi.

ABD: İstihbarat topluyor

ABD'li yetkililer, büyük gözetleme balonlarının Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından istihbarat toplamak amacıyla üretildiğini iddia etmişti.

Çin, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Tayvan ise Pekin'i, sık sık seçimleri Çin hükümetinin lehine sonuçlanacak şekilde etkilemeye çalışmakla suçluyor.

Seçimler öncesi dikkat çeken hareketlilik

Ada ülkesi Tayvan'da 13 Ocak'ta devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri yapılacak.

Son 24 saatte Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinde Çin askeri uçakları da tespit edildi. Bir keşif uçağı ve drone, 12 savaş uçağı ve bir nakliye uçağı da kayıt altına alındı.

Çin, son dört yılda Tayvan'a karşı askeri baskısını artırdı. Ada çevresinde iki büyük askeri tatbikat düzenleyen Çin, Tayvan üzerinden füze de fırlattı.