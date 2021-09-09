Çin, bilgisayar ve konsol oyunları yasağının ardından oyun firmalarıyla görüştü

18 yaş altı gençlere ve çocuklara haftada 3 saatten fazla bilgisayar ve konsol oyunu oynamalarını yasaklayan Çin yönetimi, oyun firmalarıyla görüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, geçtiğimiz hafta alınan bir kararla 18 yaş altındaki gençlerin ve çocukların, haftada 3 saatten fazla bilgisayar ve konsol oyunu oynamalarını yasakladı.

Getirilen saat sınırlamalarının ardından, bu kuralların uygulandığından emin olmak için 8 Eylül Çarşamba günü, Tencent Holdings ve NetEase gibi şirketlerin de bulunduğu oyun firmaları görüşmeye çağrıldı.

Hükümet ayrıca, araç paylaşım uygulamaları sektöründe yaşanan yasa dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini açıkladı.

‘YETERSİZ’ UYGULUYANA YAPTIRIM UYGULANACAK

Geçen hafta alınan kararın ardın hükümet, yeni getirilen kuralları ‘yetersiz’ şekilde uyguladığı tespit edilen şirketlere ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

REKABET YERİNE İNOVASYON

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, şirketlerin uygunsuz bir biçimde rekabet etmek yerine inovasyona yönelmelerinin daha doğru olacağı belirtildi.