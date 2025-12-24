Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizlerdeki varlığını ve egemenliğini genişleten Çin, ülke için potansiyeli yüksek bir keşif yaptı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda yeni petrol rezervi bulundu.

100 MİLYON TON PETROL

Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor.

GEÇEN YIL DA BULUNMUŞTU

Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti.

CNOOC, ​​​​​​​Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğalgaz sondajı yapıyor.

ALTIN REZERVLERİNDE TARİHİ REKOR

2021'den bu yana mineral arama çalışmalarına da yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapan Çin, doğal kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ithalata bağımlılığı azaltmayı hedeflerken birkaç gün önce bulunan altın rezervi de ülkede büyük heyecan yaratmıştı.

Deniz altındaki bu yeni altın yatağı, son yıllarda Çin'de bulunan en büyük altın keşiflerinden biri olurken, daha önce de Çin'in kuzeydoğusunda 1400 tonluk dev bir altın yatağı tespit edilmişti.