Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa Birliği kilit ortak Şi, Brüksel'in güvenilir bir ortak olduğunu söyledi. Taraflar arasındaki rekabete işaret eden Şi, "Anlaşmazlıklarımız var diye cepheleşmemeliyiz" dedi.

AA

Pekin yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğinin kendileri için önemli olduğunu söylüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin AB ile ilişkilerini değerlendirdi.

Şi, Pekin'deki Çin-AB Zirvesi için ülkesini ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

"AB kilit ve güvenilir ortak"

Şi, görüşmede Çin ile AB ekonomilerinin "yüksek düzeyde tamamlayıcı" olduğuna ve işbirliğini geliştirmenin ortak çıkarları güçlendireceğine işaret ederek şöyle dedi:

Yüksek nitelikli kalkınma ve yüksek standartta dışa açılma arayışındaki Çin, AB'yi ekonomik ve ticari işbirliğinde kilit, bilimsel ve teknolojik işbirliğinde tercih edilir, sanayi ve tedarik zincirleri işbirliğinde güvenilir ortak görüyor.

"Rekabet içindeyiz diye işbirliğini azaltmamalıyız"

Çin ile AB'nin çok kutupluluğu geliştirebilecek iki güç olduğunun altını çizen Şi, şu ifadeleri kullandı:

Sistemlerimiz farklı diye birbirimizi rakip görmemeliyiz. Rekabet içindeyiz diye işbirliğini azaltmamalıyız. Anlaşmazlıklarımız var diye cepheleşmemeliyiz.

Şi, Çin ile AB'nin piyasa, sermaye ve teknoloji bakımından birbirini desteklemesi, geleneksel endüstrilerin yenilenmesi, yükselen endüstrilerin gelişimini teşvik etmesi ve yeni işbirliği modelleri ve yeni büyüme alanları yaratarak sanayi ve tedarik zincirlerini birlikte geliştirmesi gerektiğini belirtti.

AB, Çin ile istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi istiyor

Michel ve Von der Leyen de görüşmede "AB'nin Çin ile istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeyi istediğini" vurguladı.

AB'nin ticaret, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanında işbirliğini geliştirmeyi, tedarik zincirlerini korumayı umduğunu dile getiren Avrupalı liderler, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi küresel meselelerde işbirliği yapmayı arzuladıklarını belirtti.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Çin ile AB'nin dengeli ticari ilişkilerde ortak çıkar konusunda mutabık olduklarını" ifade etti.

2019'dan bu yana yüz yüze yapılan ilk toplantı

Çin ile 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasındaki olağan yıllık zirve toplantısı, bugün ve yarın Pekin'de yapılacak. Zirve, 2019'dan bu yana yüz yüze yapılan ilk toplantı olacak.

Zirvede tarafların, ikili ticaretteki AB lehine dengesizliğin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı jeopolitik sorunları ele alması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)