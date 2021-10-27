Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa ile bağlantı kurmak istediklerini bildirdi

Atina’da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yunan mevkidaşı ile görüştü. Vang Yi, Avrupa ile diyaloğun geliştirilmesini istediklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina’ya gitti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Vang, Çinli Cosco Group Limited firmasının Pire Limanı'na yaptığı yatırımın Avrupa ile kurulan bağ için sembolik bir adım olduğunu savundu.

“TARİHİMİZİN AĞIRLIĞI EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Vang, Çin ile Avrupa arasında büyük iş birliği olanaklarının bulunduğunu, Çin'in Avrupa ile kültürel diyaloğu geliştirmeye arzulu olduğunu belirterek, “Çin ve Avrupa arasındaki kültürel alışveriş 2 bin yıldan fazla bir geçmişe sahiptir ve tarihimizin ağırlığı en büyük zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Vang, doğu ve batı medeniyetlerinin temsilcileri olarak diyalog, anlayış ve karşılıklı güveni güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE VURGUSU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Çinli mevkidaşını Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Dendias, Türkiye'nin bu bölgede istikrarı bozan bir role sahip olduğunu ileri sürdü.

LİMAN YATIRIMI BEKLEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Koronavirüs salgını sonrası dönemde Çin ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dendias, Pire Limanı'na yönelik yeni yatırımları da beklediklerini kaydetti.