Çin gazetesi: Ukrayna, Kremlin'e İHA saldırısıyla kırmızı çizgiyi geçti Daha önce saldırının bu boyutlara taşınmadığını yazan Global Times, "Hiçbir zaman Putin'e yönelik bir suikast girişimi olmamıştı" dedi. Yazıda, "Zelensky'ye misilleme göz ardı edilemez" ayrıntısı göze çarptı.

ensonhaber.com

Kremlin’e yapılan İHA saldırılarının yankıları sürüyor.

Yalnızca Rusya ile Ukrayna arasında değil, Washington-Moskova hattında da tansiyon bir kez daha yükseldi.

Rusya, saldırılarda ABD'nin parmağının olduğunu söyledi. Beyaz Saray ise bu iddiayı yalanladı.

"Kırmızı çizgi geçildi"

Savaşta arabulucu olmak isteyen Çin'den Global Times gazetesi ise Ukrayna'ya uyarı niteliğinde bir yazı yayınladı.

"Drone saldırısı Rusya ve Ukrayna arasındaki kırmızı çizgiyi aşarak gerilimi daha da artırıyor" başlıklı yazıda, iddia edilen insansız hava aracı saldırısının "çok ciddi" bir durum olduğu kaydedildi.

"Kremlin'e hiçbir zaman açık bir saldırı olmadı"

Çinli uzmanların görüşlerine yer verilen gazetenin yazısında şunlar aktarıldı:

Bu kez, iddia edilen saldırı her iki tarafça belirlenen zımni kırmızı çizgiyi aştı. Kremlin'e hiçbir zaman açık bir saldırı veya (Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi olmamıştı.



Önceki saldırıların ana hedefleri askeri tesisler ve önemli altyapıydı.

"Hem şok hem de uyarı niteliğinde"

İHA saldırılarının ardından bunu kimin yaptığının ve Rusya'nın misilleme olarak Ukrayna'daki başkanlık sarayına saldırıp saldırmayacağının "en büyük merak konusu" olduğu görüşü paylaşıldı ve şöyle denildi:

Bu eylem hem şok hem de uyarı niteliğinde. Analistler, saldırının amacının Rusya'yı askerlerini Ukrayna'dan çekmesi ve Rusya'nın güvenine darbe vurmakla tehdit etmek olduğuna inanıyor.

"Zelensky'ye misilleme göz ardı edilemez"

Zelensky'nin kendisine misilleme yapılması göz ardı edilemez. Cumhurbaşkanlığı sarayı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere tesislere misilleme amaçlı saldırı olasılığı da göz ardı edilemez.

"Savaş alanında daha fazla gerilime yol açacak"

Bunun kaçınılmaz olarak Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da tırmanmasına yol açacağı, "uzaktan baskınlar veya saldırılar gibi asimetrik savaşın" buna dahil olduğu kaydedildi. Çatışmanın farklı bir boyut kazanmasının muhtemel olduğu vurgulandı:

Rusya'nın bu eylemleri planlı bir terör saldırısı olarak tanımlaması, tüm askeri çatışmanın doğasında önemli değişikliklere neden olacak ve kaçınılmaz olarak savaş alanında daha fazla gerilime yol açacaktır.



Bu, savaşın daha çetin bir aşamaya gireceği, daha çetin geçeceği ve her iki tarafta da kayıpların artacağı anlamına geliyor.