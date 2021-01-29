Çin, geçen yıl 220 milyardan fazla yüz maskesi ihraç etti

Çin, geçen yıl 220 milyardan fazla yüz maskesi ihraç etti

2020 yılında 52 milyar dolarlık maske ihracatı yapan Pekin'in ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in ihraç ettiği maske miktarı belli oldu.

Çin'de 2019'un sonlarında başlayan koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından koruyucu ekipman talebi hızla arttı.

İHRAÇ EDİLEN MASKE MİKTARI

İhracattaki artış, Pekin yönetiminin geçen yıl dünyada yüzde 2,3 oranıyla büyüyen tek büyük ekonomi haline gelmesini sağladı.

Çin, 2020'de yaklaşık 52 milyar dolarlık maske ihracatı gerçekleştirdi. Aynı yıl 220 milyar adetten fazla maske, diğer ülkelere gönderildi.

KİŞİ BAŞINA 40 MASKE

Ticaretten sorumlu bakan yardımcısı Qian Keming, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in geçen yıl maskelere ek olarak 2.3 milyar parça koruyucu ekipman ve bir milyar test kiti ihraç ettiğini söyledi.

Gümrük sözcüsü Li Kuiwen, maske hacimlerinin Çin dışında kişi başına 40 maske sağlamaya eşdeğer olduğunu belirtti.