Uzayda kalıcı bir istasyon inşa etmeyi hedefleyen Çin, söz konusu plan kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’yi başarılı şekilde uzaya fırlattığını duyurdu.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Çin’in uzayda kalıcı bir istasyon inşa etme hedefi kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’nin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu.

Tianzhou-2, Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Fırlatma Merkezi’nden Pekin saatiyle 20.55’te (TSİ 15.55) Uzun Yürüyüş-7 Y3 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Fırlatmanın 604 saniye sonrasında uzay aracı roketten ayrılarak yörüngesine girdi.

Daha önce 20 Mayıs günü gerçekleşeceği açıklanan fırlatma, ‘‘teknik nedenler’’ dolayısıyla son anda ertelenmişti.

TİANZHOU-2'NİN ÖZELLİKLERİ

Tianzhou-2, 13.5 ton fırlatma ağırlığına sahipken, 6.9 ton ağırlığında yük taşıyabiliyor. Uzunluğu 10.6, çapı ise 3.35 metre olan uzay aracı tamamen kapalı bir kargo kabini ile yakıt kabininden oluşuyor.

Tianzhou-2’nin, Çin’in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’ye kenetlenerek, donanım ve malzeme desteği ile yakıt ikmalinde bulunması ve yörüngede bazı deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin, kargo ikmal uzay aracını başarıyla uzaya fırlattı VİDEO

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UZAY İSTASYONUNUN 2022'DE FAALİYETE GEÇMESİ HEDEFLENİYOR

Çin, uzayda kalıcı bir istasyon inşa etme planının ilk somut adımı olarak Tianhe çekirdek modülünü 29 Nisan’da yörüngesine göndermişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşası sürecinin bir sonraki aşaması için önümüzdeki Haziran ayında Shenzhou-12 insanlı uzay aracını uzaya göndermeyi ve aracın çekirdek kabinle kenetlenmesini planlıyor.

Shenzhou-12’de 3 astronot 3 ay boyunca görevde kalacak. Uzay istasyonunun 2022 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.