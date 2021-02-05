Çin: Koronavirüs aşılarını adil ve uygun fiyata sunacağız

Pekin yönetimi, salgına karşı üretilen aşıların fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkede üretilen koronavirüs aşılarına dair açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülke içinde yüksek oranda taleplerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sözcü Wang, buna rağmen eşit miktarda dağıtım için çalıştıklarını, aşıları gelişmekte olan ülkelerin erişebileceği ve karşılayabileceği bir kamu yararı haline getirmek istediklerini belirtti.

"ADİL FİYATLARLA..."

Global Times'ın haberine göre, farklı teknolojilerle üretilen aşıların maliyetleri değişiklik gösterecek.

Wang, "Çin, aşıları küresel bir kamu malı haline getirme taahhüdünü onur duyacak ve bunları adil ve makul fiyatlarla sunacaktır." dedi.

COVAX PROGRAMI

Pekin yönetimi, COVAX programı kapsamında gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz koronavirüs aşısı gönderecek.

Dünyanın en yoksul 92 ülkesine adil dağıtım hedefiyle kurulan COVAX, 2021'in ilk yarısında bu ülkelere en az 330 milyon doz aşı dağıtmayı planlıyor.

ÇİN'DE SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers'ın paylaştığı verilere göre, dünya genelinde şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 105 milyonu aşkın vaka ve 2.2 milyondan fazla ölüm yaşandı.

89 bin 669 vakanın görüldüğü Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 636 olarak kayıtlara geçdi.