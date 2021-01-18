Çin: Koronavirüs bizden değil, dışarıdan kaynaklandı

Çin: Koronavirüs bizden değil, dışarıdan kaynaklandı

Asya ülkesindeki yetkililer ve basın, virüsün çıkış noktası olarak farklı adresleri işaret etti.

Çin'in Vuhan kenti koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilirken, Pekin iddiaları reddediyor.

Asya ülkesi, Dünya Sağlık Örgütü uzmanları pandeminin kaynağına ilişkin Vuhan'da araştırmalarına başlarken, salgının ülke dışında ortaya çıktığına dair teorileri destekliyor.

'SALGIN VUHAN'DAN ÇIKMADI' İDDİASI

Ülkenin devlet medyası geçen hafta, salgının yurt dışında başladığının kanıtı olarak virüs belirtileri olan bir kişinin Kasım 2019'da İtalya'nın Milano kentinde izlendiğini bildiren bir raporu gündeme getirdi.

Çinli bir bilim insanı, Global Times'a yaptığı açıklamada, "Diğer ülkeler potansiyel olarak Vuhan'dan önce koronavirüs salgınını yaşadı. İncelemeler mümkün olan en kısa sürede oralarda yapılmalıdır." dedi.

ÇİN MEDYASI: DÜNYA BİZDEN ÖZÜR DİLESİN

İtalya'dan gelen haberler, birçok Çin gazetesinde manşetlere taşındı. "Dünya Çin'e bir özür borçludur" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çin'in başkenti Pekin'deki yetkililer, salgının Çin'e yabancılar tarafından getirildiğini öne sürüyor.

Dışişleri Bakanı Zhao Lijian, geçen yıl mart ayında yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün Ekim 2019'da Vuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan ABD askerlerince ülkeye getirilmiş olabileceğini belirtmişti.

GÜNDEME GETİRİLEN İDDİALAR

Geçen kasım ayında Çinli bilim insanları, virüsün 2019 yazında, Hindistan'da sıcak hava dalgasının hayvanları ve insanları aynı su kaynaklarını paylaşmaya zorladığında ortaya çıkmış olabileceğini savunmuştu.

Bir başka iddiaya göre ise Çin medyası, virüsün ülkeye Avustralya'dan ithal edilen dondurulmuş etler üzerinden bulaşmış olabileceğini ileri sürmüştü.