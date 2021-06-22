Çin, koronavirüs sınır kısıtlamalarını 2022'ye kadar uzattı

Pekin yönetimi, karara gerekçe olarak Kış Olimpiyatları'nı gösterdi.

Çin, pandemi nedeniyle sınır kısıtlamalarını en az bir yıl daha yürürlükte tutmayı planlıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, koronavirüsün yeni varyantları nedeniyle endişeli.

2022 ORTASINA KADAR UZATILDI

Bu yüzden Çin, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını 2022 yılı ortasına kadar uzatma kararı aldı.

Söz konusu kararın, mayıs ayı ortasındaki toplantıda alındığı bildirildi. Pekin yönetiminin bu "endişeli" tutumunun arkasında ülkede düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları olduğu belirtildi.

VAKA VE UYGULANAN DOZ SAYISI

Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülke oldu.